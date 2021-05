De Laurentiis esulta ancora sui social | “Bravo Gattuso e i goleador Osimhen | Zielinski e Lozano”

(Di sabato 8 maggio 2021) Anche Aurelio Deper la vittoria degli azzurri sullo Spezia. Il patron partenopeo, infatti, ha pubblicato un Tweet per complimentarsi con la squadra:, brava la squadra….Bravi i#ADL— AurelioDe(@ADe) May 8, 2021

Advertising

sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis torna a citare Gattuso: 'Bravo! E brava la squadra': Esulta Aurelio De Laurentiis. Dopo il su… - infoitsport : Calciomercato Juventus, ha rifiutato la panchina: De Laurentiis esulta -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis esulta

Corriere dello Sport.it

Bravo Gattuso, brava la squadra... Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen ". Il presidente del Napoli Aurelio Desi è congratulato su Twitter con la squadra, portatasi provvisoriamente al secondo posto della classifica di Serie A dopo il brillante 4 - 1 inflitto allo Spezia all'Alberto Picco. ...Commenta per primoAurelio De. Dopo il successo sullo Spezia, il presidente del Napoli ha twittato : 'Bravo Gattuso, brava la squadra.... Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen #ADL'. Da oltre ...Anche Aurelio De Laurentiis esulta per la vittoria degli azzurri sullo Spezia. Il patron partenopeo, infatti, ha pubblicato un Tweet per complimentarsi ...Aurelio De Laurentiis ampiamente soddisfatto per la vittoria contro lo Spezia. Il presidente è tornato a tweettare.