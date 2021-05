D'Aversa: 'Parma, con me dall'inizio forse non sarebbe finita così' (Di sabato 8 maggio 2021) Parma - Roberto D'Aversa , allenatore del Parma , ha parlato della prima sfida che i suoi affronteranno sapendo di essere retrocessi: ospiteranno in casa l' Atalanta . Il primo argomento è stato l'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)- Roberto D', allenatore del, ha parlato della prima sfida che i suoi affronteranno sapendo di essere retrocessi: ospiteranno in casa l' Atalanta . Il primo argomento è stato l'...

