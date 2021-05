Covid: Draghi, ‘chiesto con forza a Ue di definire green pass’ (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “Abbiamo chiesto con molta enfasi che la Commissione e il Parlamento Ue procedano con la massima rapidità alla definizione del green certificate” per viaggiare in epoca Covid, “per avere un modello europeo su cui confrontarsi per la misure turistiche altrimenti ci sarà molta confusione”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “Abbiamo chiesto con molta enfasi che la Commissione e il Parlamento Ue procedano con la massima rapidità alla definizione delcertificate” per viaggiare in epoca, “per avere un modello europeo su cui confrontarsi per la misure turistiche altrimenti ci sarà molta confusione”. Lo ha detto il premier Mario, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

marcodimaio : 4 anni fa la Francia sceglieva Emmanuel #Macron come suo presidente. In un momento in cui lo spirito anti europeo… - Agenzia_Ansa : I brevetti sui vaccini possono essere sospesi ma vanno rimossi i blocchi all'esportazione. Draghi sostiene la linea… - matteosalvinimi : Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai minister… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Abbiamo chiesto con molta enfasi che commissione e parlamento Ue procedano con la massima rapidità' al Green pas… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Abbiamo chiesto con molta enfasi che commissione e parlamento Ue procedano con la massima rapidità' al Green pas… -