Commisso: «Salvezza? Con tutti i soldi che ho speso non me l’aspettavo» (Di sabato 8 maggio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. FUTURO – «Non parlo di allenatori, ringrazio a Iachini che ha fatto una splendida partita rendendo tutti i fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B». CENTRO SPORTIVO E STADIO – «Per il centro sportivo siamo a buon punto, c’è un ricorso e capiremo sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi”. BILANCIO STAGIONALE – «Dopo tutti i soldi che ho messo non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno la sinistra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. FUTURO – «Non parlo di allenatori, ringrazio a Iachini che ha fatto una splendida partita rendendoi fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B». CENTRO SPORTIVO E STADIO – «Per il centro sportivo siamo a buon punto, c’è un ricorso e capiremo sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi”. BILANCIO STAGIONALE – «Dopoche ho messo non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno la sinistra ...

