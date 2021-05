Come smontare in un minuto tutte le bufale sul DDL Zan: il discorso perfetto di Stefania Orlando | VIDEO (Di sabato 8 maggio 2021) Stefania Orlando a Dritto e Rovescio ha spiegato quanto siano inconsistenti e false le motivazioni di chi si oppone al DDL Zan Come smontare in un minuto tutte le bufale sul DDL Zan: il discorso perfetto di Stefania Orlando VIDEO “Mi chiedo sempre cosa c’entri con il DDL Zan”: inzia così Stefania Orlando a parlare confutando una delle bufale più popolari sul disegno di legge contro l’omotransfobia, quella che spiega che con la sua approvazione ci sarebbe l’utero in affitto, più propriamente detto maternità per altri. La showwoman continua: “Questo disegno di legge non prevede assolutamente questa pratica” Stefania ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)a Dritto e Rovescio ha spiegato quanto siano inconsistenti e false le motivazioni di chi si oppone al DDL Zanin unlesul DDL Zan: ildi“Mi chiedo sempre cosa c’entri con il DDL Zan”: inzia cosìa parlare confutando una dellepiù popolari sul disegno di legge contro l’omotransfobia, quella che spiega che con la sua approvazione ci sarebbe l’utero in affitto, più propriamente detto maternità per altri. La showwoman continua: “Questo disegno di legge non prevede assolutamente questa pratica”...

