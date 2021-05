Carne | l’ingrediente segreto per una cottura strabiliante

Leggi su chedonna

(Di sabato 8 maggio 2021) C’è un ingredienteche portera in tavola una fettina dioppure una bistecca che non lascia liquido sgradevole nel piatto C’è un ingredienteche non troverete in nessun ricettario e in nessun libro di cucina. O almeno non lo potete trovare alla vice ingredienti, ma alla voce consigli sì ed è il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it