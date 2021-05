Ardea | scoperto capannone di moto rubate | pezzi smontati e pronti per essere venduti

(Di sabato 8 maggio 2021) Unadi grossa cilindrata – rubata – era sotto geolocalizzazione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia; proprio nella giornata di ieri però, in zona San Giovanni, è stato individuato il segnale. Gli agenti della Polizia Stradale, seguendolo, hanno così fatto irruzione, nel tardo pomeriggio, in unnella periferia del Comune di: dove hanno trovato un vero e proprio racket diciclette. Leggi anche: Mistero a Roma: apre il portone di casa e gli sparano All’interno del, infatti, oltre allarubata, i poliziotti hanno rinvenuto altri 10cicli di grossa cilindrata, tutti rubati a Roma nei giorni scorsi. Alcuneerano già state smontate e le parti accuratamente ...

