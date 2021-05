Amici: Giulia seconda finalista (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo che Aka7even è stato votato come primo finalista tra i cantanti, è venuto anche il turno dei ballerini: dopo un confronto molto serrato, che ha richiesto anche un’ulteriore sfida rispetto alle tre previste, Giulia è stata premiata dai giudici, che hanno deciso di assegnarle il secondo posto disponibile per la finale. La semifinale di Amici ha regalato la prima gioia della serata ad Aka7even: il cantante di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo che Aka7even è stato votato come primotra i cantanti, è venuto anche il turno dei ballerini: dopo un confronto molto serrato, che ha richiesto anche un’ulteriore sfida rispetto alle tre previste,è stata premiata dai giudici, che hanno deciso di assegnarle il secondo posto disponibile per la finale. La semifinale diha regalato la prima gioia della serata ad Aka7even: il cantante di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

e1isa_ : RT @netflix_besties: Giulia in finale c'è, Aka 7even pure...la Pettinelli e la Peparini possono andare a dormire?? #Amici20 #amici https://t… - colpadelwhisky1 : RT @netflix_besties: Giulia in finale c'è, Aka 7even pure...la Pettinelli e la Peparini possono andare a dormire?? #Amici20 #amici https://t… - netflix_besties : Giulia in finale c'è, Aka 7even pure...la Pettinelli e la Peparini possono andare a dormire?? #Amici20 #amici - vistanno : @giugiulolae Amici di Giulia Stabile - coeurvidee_ : RT @sorridimicande: comunque finale scontata o meno per Giulia tutto si può dire meno che non se la meriti, rosicate di meno amici #Amici20 -