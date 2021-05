Tessera sanitaria scaduta o smarrita: ecco cosa fare. Come si richiede un duplicato pure online (Di venerdì 7 maggio 2021) La tua Tessera sanitaria è scaduta, smarrita o deteriorata? La Tessera sanitaria , che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 maggio 2021) La tuao deteriorata? La, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino...

Advertising

elimir73 : RT @soulista: Nel sito del Veneto per prenotare la vaccinazione, oltre al codice fiscale ora si devono dare le ultime 6 cifre della tessera… - chiarabarbagli : RT @soulista: Nel sito del Veneto per prenotare la vaccinazione, oltre al codice fiscale ora si devono dare le ultime 6 cifre della tessera… - soulista : Nel sito del Veneto per prenotare la vaccinazione, oltre al codice fiscale ora si devono dare le ultime 6 cifre del… - esajas1 : Furbetti dei vaccini, cambia la prenotazione: ora serve la tessera sanitaria Ecco come fare - infoitcultura : Iscrizioni al vaccino in Veneto, ora bisogna inserire 6 cifre della tessera sanitaria, ecco come -