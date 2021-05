Tajani | “La donna non è una fattrice ma si realizza totalmente con la maternità”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Una famiglia “senza figli non esiste” e “lasicon la”: sono le parole pronunciate ieri dal coordinatore nazionale di Forza Italia Antoniodurante la presentazione di “Mamma è bello”, una serie di iniziative pensate in vista della festa della mamma e organizzate per “promuovere nelle piazze, nei luoghi culturali e nelle istituzioni, la bellezza e la preziosità del ruolo di mamma”. Dichiarazioni che però non sono andate giù ai partiti che siedono con lui in Consiglio dei Ministri, Pd e M5S, i quali hanno subito criticato l’uscita del coordinatore azzurro. Nel suo lungo intervento l’ex presidente del Parlamento Europeo ha parlato dell’importanza di sostenere le famiglie e di varare misure che incentivino la natalità nel Paese in deficit demografico perché “una ...

Oltre allo schiaffo a tutte quelle famiglie che per scelta o per "impossibilità" non hanno dei figli,si è soffermato anche sul ruolo della: Una visione quanto mai arcaica della ..."La famiglia senza figli non esiste", ha detto, e poi, tanto per non perdere l'occasione di peggiorare la propria figura ha deciso anche di aggiungerci che "lanon è una fattrice, ma si ..."Chi non ha figli è una donna senza figli o un uomo senza figli". È così che il Presidente della Regione Calabria, a margine di una conferenza stampa ..."La donna si realizza totalmente con la maternità". Le parole di Tajani hanno innescato la bufera mediatica Una gaffe, una leggerezza, una scelta sbagliata di parole o una verità soggettiva? Antonio T ...