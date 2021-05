Spacciava hashish nel giardino comunale: arrestato (Di venerdì 7 maggio 2021) Un ragazzo di soli 20 anni è stato arrestato nel corso del pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Bracciano. Il giovane, originario del posto ed è stato trovato in possesso di 74 grammi di hashish. L’identificazione e l’arresto I militari, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno notato un gruppo di giovani che si stavano intrattenendo nei giardini pubblici di via Francesco d’Assisi. Durante l’identificazione, uno dei giovani ha tentato di occultare 11 involucri contenenti dosi di hashish, per un totale di 16 grammi di sostanza, venendo sottoposto, quindi, anche alla perquisizione personale. Le verifiche, estese nell’abitazione di residenza del giovane, hanno portato al rinvenimento di altri 58 grammi di hashish, un bilancino, materiale da confezionamento vario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Un ragazzo di soli 20 anni è statonel corso del pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Bracciano. Il giovane, originario del posto ed è stato trovato in possesso di 74 grammi di. L’identificazione e l’arresto I militari, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno notato un gruppo di giovani che si stavano intrattenendo nei giardini pubblici di via Francesco d’Assisi. Durante l’identificazione, uno dei giovani ha tentato di occultare 11 involucri contenenti dosi di, per un totale di 16 grammi di sostanza, venendo sottoposto, quindi, anche alla perquisizione personale. Le verifiche, estese nell’abitazione di residenza del giovane, hanno portato al rinvenimento di altri 58 grammi di, un bilancino, materiale da confezionamento vario ...

