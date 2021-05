Silvestrini Cna | Semplificazioni primo banco di prova per ripresa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Silvestrini Cna

askanews

Il Dl Sempliflicazioni rappresenta il primo banco di prova per accelerare sul fronte della ripresa economica del Paese. Ne è convinto il segretario generale della, Sergio, che, in un'intervista ad Askanews, sottolinea il ruolo centrale delle parti sociali pronte a dare il proprio contributo al Governo guidato da Mario Draghi. Per alcuni settori ...All'incontro hanno preso parte il Presidente diDaniele Vaccarino e il Segretario Generale Sergio, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli e il Segretario Generale Vincenzo ...Il Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto oggi a Palazzo Giustiniani i vertici di CNA, Confartigianato, Casartigiani. All’incontro ...Roma, 7 mag. (askanews) - Il Dl Sempliflicazioni rappresenta il primo banco di prova per accelerare sul fronte della ripresa economica del Paese.