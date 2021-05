Servono vaccini liberi da brevetti e disponibili in tutto il mondo (Di venerdì 7 maggio 2021) L?8 maggio celebriamo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ma, soprattutto, lo spirito di sacrificio e abnegazione dei nostri 14 milioni di volontari in tutto il mondo tradotto, in tempi di pandemia, nello straordinario e incessante lavoro delle nostre donne e uomini in prima linea. Eppure la Croce Rossa non si è fermata a questo. I nostri volontari sono stati inarrestabili dando una risposta immediata, oltre alla crisi sanitaria, alle conseguenze economiche del virus, alle persone vulnerabili, ai giovani, alle comunità ai margini. Senza sosta. Attualmente, come Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, stiamo sostenendo gli sforzi di immunizzazione in più di 152 paesi. Tuttavia, siamo molto preoccupati per il concreto rischio che molti milioni di persone possano morire nei prossimi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) L?8 maggio celebriamo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ma, soprat, lo spirito di sacrificio e abnegazione dei nostri 14 milioni di volontari iniltradotto, in tempi di pandemia, nello straordinario e incessante lavoro delle nostre donne e uomini in prima linea. Eppure la Croce Rossa non si è fermata a questo. I nostri volontari sono stati inarrestabili dando una risposta immediata, oltre alla crisi sanitaria, alle conseguenze economiche del virus, alle persone vulnerabili, ai giovani, alle comunità ai margini. Senza sosta. Attualmente, come Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, stiamo sostenendo gli sforzi di immunizzazione in più di 152 paesi. Tuttavia, siamo molto preoccupati per il concreto rischio che molti milioni di persone possano morire nei prossimi ...

Advertising

AntonioRagusa10 : RT @HuffPostItalia: Servono vaccini liberi da brevetti e disponibili in tutto il mondo - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Servono vaccini liberi da brevetti e disponibili in tutto il mondo - HuffPostItalia : Servono vaccini liberi da brevetti e disponibili in tutto il mondo - cristianomassei : @KotetsuJeegu Concordo pienamente. Vaccini in ordine anagrafico decrescente, velocemente, senza stravaganti divagaz… - Khris_St : RT @PicodaMirandola: In questa immagine la risposta alla domanda: A cosa servono i vaccini? La Pagota qui sotto vi dice che la popolazione… -