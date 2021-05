Serie B, Pescara e Reggiana k.o.: arriva la retrocessione in C (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Pescara e la Reggiana retrocedono in Serie C con una giornata di anticipo Pomeriggio amaro per il Pescara e la Reggiana. Entrambe le squadre, infatti, perdono e retrocedono in Serie C raggiungendo così l’Entella. Per gli abruzzesi fatale la sconfitta in casa della Cremonese per 3-0, mentre per gli emiliani è arrivato il k.o. casalingo per 2-1 contro la SPAL. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ile laretrocedono inC con una giornata di anticipo Pomeriggio amaro per ile la. Entrambe le squadre, infatti, perdono e retrocedono inC raggiungendo così l’Entella. Per gli abruzzesi fatale la sconfitta in casa della Cremonese per 3-0, mentre per gli emiliani èto il k.o. casalingo per 2-1 contro la SPAL. L'articolo proviene da Calcio News 24.

