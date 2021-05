Sardegna resta zona arancione, Solinas: “Sistema colori è inadeguato” (Di venerdì 7 maggio 2021) “La permanenza della Sardegna nella zona arancione, nonostante l’attuale quadro epidemiologico sia compatibile con la fascia di rischio più bassa, è la conferma dell’inadeguatezza dell’attuale Sistema di classificazione”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, in una nota. “La nostra Isola, con un RT dello 0,74, registra l’indice di contagio più basso d’Italia e la pressione negli ospedali continua a calare. Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, convalidato dalla Cabina di regia, certifica per la Sardegna una condizione di rischio inferiore rispetto a quanto previsto per l’applicazione delle restrizioni della zona arancione. Una situazione paradossale – afferma ancora – che non abbiamo mancato di sottolineare con forza al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “La permanenza dellanella, nonostante l’attuale quadro epidemiologico sia compatibile con la fascia di rischio più bassa, è la conferma dell’inadeguatezza dell’attualedi classificazione”. Così il presidente della Regione, Christian, in una nota. “La nostra Isola, con un RT dello 0,74, registra l’indice di contagio più basso d’Italia e la pressione negli ospedali continua a calare. Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, convalidato dalla Cabina di regia, certifica per launa condizione di rischio inferiore rispetto a quanto previsto per l’applicazione delle restrizioni della. Una situazione paradossale – afferma ancora – che non abbiamo mancato di sottolineare con forza al ...

