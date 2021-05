Salvini “Nel prossimo Cdm chiederemo di abolire il coprifuoco”

(Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Solo oggi 15.580 italiani guariti, 591 ricoverati in meno, 55 letti di terapia intensiva liberati, e solo ieri 501.236 vaccinati. Chissà se i TG daranno queste buone notizie o preferiranno terrorizzare. NelCdm i ministri della Lega chiederanno il ritorno al lavoro in sicurezza per tutti, senza discriminazioni, e no alche qualcuno voleva confermare fino a giugno o addirittura a luglio”. Lo dice il leader della Lega Matteo.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

