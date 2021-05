Roma, Curva Sud contro i giocatori: «Voi romanisti per contratto» (Di venerdì 7 maggio 2021) Tensione a Trigoria dove i tifosi hanno manifestato nei confronti dei calciatori per la stagione ritenuta deludente. L’accaduto Non è bastata la bella prestazione della Roma per far tornare il sereno a Trigoria. Un folto capannello dei tifosi si è presentato a Trigoria per manifestare il loro sdegno verso la squadra. Uno striscione abbastanza eloquente, come riporta il Corriere dello Sport. STRISCIONE – «Noi a prescindere e ad oltranza Romanisti per sempre, voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tensione a Trigoria dove i tifosi hanno manifestato nei confronti dei calciatori per la stagione ritenuta deludente. L’accaduto Non è bastata la bella prestazione dellaper far tornare il sereno a Trigoria. Un folto capannello dei tifosi si è presentato a Trigoria per manifestare il loro sdegno verso la squadra. Uno striscione abbastanza eloquente, come riporta il Corriere dello Sport. STRISCIONE – «Noi a prescindere e ad oltranzanisti per sempre, voi sue di passaggio. Non dimenticatelo mai!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

