Perché sono pericolose nozze a 3 per salvare Mps

"Doveroso da parte dello Stato trovare una soluzione per il Mps e per le 20.000 persone che ci lavorano. Ma sono pericolose mega fusioni tra banche che potrebbero interessare anche più di due gruppi". Il post di Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi Sento puzza di bruciato. Proprio in queste ore, stanno girando voci che non mi piacciono affatto: si parla, piuttosto concretamente, di mega fusioni tra banche, che potrebbero interessare anche più di due gruppi, in relazione alle quali occorre porre la massima attenzione. Operazioni di questo tipo sono pericolose, diventano il pretesto e l'occasione per produrre migliaia di esuberi fra le lavoratrici e i lavoratori. Sto verificando personalmente se le indiscrezioni hanno un fondamento preciso e tutta la Fabi ha alzato al massimo ...

