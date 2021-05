"Perché si affida a una società esterna?": sospetti sulla Rai a "Striscia". Quanto è costato il concertone del Primo Maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Striscia la Notizia, attraverso l'inviato Pinuccio, torna a occuparsi del concertone del Primo Maggio trasmesso dalla Rai. Dopo l'udienza del direttore di Rai Tre Franco Di Mare in Commissione di vigilanza, infatti, viene da chiedersi come mai la tv di Stato si affidi a una società esterna per l'organizzazione dell'evento, con notevoli costi per l'azienda. Quando in Vigilanza è stato chiesto a Di Mare il costo del concertone, lui ha risposto così: "Dieci anni fa la cifra complessiva dell'acquisizione dei diritti di ripresa del concertone del Primo Maggio era di molto superiore rispetto a quella attualmente pagata, possiamo dire che era quasi il doppio. Mentre invece a 10 anni di distanza si è dimezzata. Con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)la Notizia, attraverso l'inviato Pinuccio, torna a occuparsi deldeltrasmesso dalla Rai. Dopo l'udienza del direttore di Rai Tre Franco Di Mare in Commissione di vigilanza, infatti, viene da chiedersi come mai la tv di Stato si affidi a unaper l'organizzazione dell'evento, con notevoli costi per l'azienda. Quando in Vigilanza è stato chiesto a Di Mare il costo del, lui ha risposto così: "Dieci anni fa la cifra complessiva dell'acquisizione dei diritti di ripresa deldelera di molto superiore rispetto a quella attualmente pagata, possiamo dire che era quasi il doppio. Mentre invece a 10 anni di distanza si è dimezzata. Con una ...

Serie B. Tempo di playoff per la Consar. La prima sfida è con lo Stadium Mirandola ... De Marco si affida anche al gruppo di ragazzi che hanno vissuto buona parte della stagione nella ... di tutta la squadra " sottolinea De Marco - che comunque ha creato i presupposti perché questo ...

Chiappucci: 'Giro d'Italia, Yates e Bernal i favoriti. Nibali? Non chiediamogli troppo. Ogni tappa nasconde insidie' Italia che si affida a Nibali, di rientro da un infortunio. Ma per questo Giro abbiamo altre ... Perché per stare a grandi livelli devi avere spalle larghe che ti permettono di affrontare le pressioni. ...

Il Club del Sole affida ad Angelo Cartelli la direzione generale