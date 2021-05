Niente regalo di compleanno per Mertens: domani tocca ad Osimhen (Di venerdì 7 maggio 2021) L’edizione odierna del quotidiano il Corriere dello Sport anticipa una scelta di Gattuso: Niente regalo di compleanno per Mertens, al suo posto giocherà Osimhen. Anche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 maggio 2021) L’edizione odierna del quotidiano il Corriere dello Sport anticipa una scelta di Gattuso:diper, al suo posto giocherà. Anche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

M2960175999 : Voglio ringraziare tutte le persone che hanno offeso pesantemente Tommi nei giorni passati e noi oggi non possiamo… - DiegoBot_it : Che regalo mi piacerebbe avere? Niente per me. Vorrei che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì - AlexRosso87 : @dreamombra Niente pacco regalo quindi... ???? - eizaghi : @repubblica un cretino, niente di piu' e niente di meno.Altro regalo di Berlusconi - beltemposumercu : Volevo fare un regalo a mia sorella, niente, sarà un regalo di compleanno in anticipo -