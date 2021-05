Morto Jimmy Rich, l’assistente di Robert Downey Jr: “Incidente terribile e sconvolgente”. Il messaggio dell’attore: “Una tragedia” (Di venerdì 7 maggio 2021) È Morto a causa di un Incidente d’auto Jimmy Rich, storico assistente di Robert Downey Jr. A darne l’annuncio l’attore in persona in un toccante post pubblicato sui social ieri 6 maggio: “Questa non è una notizia. È una tragedia terribile e sconvolgente. Jimmy Rich è stato coinvolto in un Incidente d’auto fatale intorno alle 20:00 di ieri sera. Era un fratello, il mio braccio destro, uno zio per i miei figli e amato da tutti coloro che si sono imbattuti nella sua personalità e nel suo ingegno”. E ancora: “Ci stringiamo attorno ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti i suoi fan che lo hanno conosciuto come l’uomo che ha sostenuto ogni passo della mia guarigione (dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Èa causa di und’auto, storico assistente diJr. A darne l’annuncio l’attore in persona in un toccante post pubblicato sui social ieri 6 maggio: “Questa non è una notizia. È unaè stato coinvolto in und’auto fatale intorno alle 20:00 di ieri sera. Era un fratello, il mio braccio destro, uno zio per i miei figli e amato da tutti coloro che si sono imbattuti nella sua personalità e nel suo ingegno”. E ancora: “Ci stringiamo attorno ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti i suoi fan che lo hanno conosciuto come l’uomo che ha sostenuto ogni passo della mia guarigione (dalla ...

