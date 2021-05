(Di venerdì 7 maggio 2021) Il retroscena diCome sappiamo fin dal primo momento della sua eliminazione da Amici 20, in molti hanno chiesto adi parlare della suacon. Come sappiamo i due proprio all’interno della scuola si sono innamorati, tuttavia tra alti e bassi ad un tratto la relazione è giunta al L'articolo proviene da Novella 2000.

Una delle grandi protagoniste della ventesima edizione di Amici ,eliminata nel corso della quinta puntata del serale , è tornata a parlare della storia d'amore vissuta con Luca Marzano in arte Aka7even che è ancora in corso per la vittoria nella ...La loro storia è stata spesso al centro di questa edizione di Amici. Ma ora tra Aka7even eè finita. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli ha anche dedicato una canzone, 'Mi manchi', alla sua ex, ma la ballerina ha fatto capire che non c'è alcuna possibilità di tornare ...Nel corso di un'intervista, Martina Miliddi svela perché è finita la storia con Aka7even: ecco i motivi che hanno portato alla rottura.Amici 2021: la ballerina Martina Miliddi e il cantante Raffaele Renda stanno insieme? Lui confessa come stanno le cose e spiazza tutti!