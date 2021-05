La via dell'Empoli per la Serie A (Di venerdì 7 maggio 2021) “Siamo gente di campagna, ma questo per noi è un valore”. Il calcio di provincia che torna in Serie A ha la faccia affaticata di Fabrizio Corsi, 61 anni ad agosto, empolese presidente dell’Empoli. All’inizio dei Novanta ha assunto sia la direzione dell’azienda di famiglia, nel settore tessile, pelle in special modo, sia quella del club della sua città. Da allora ha ottenuto sei delle sette promozioni nel massimo campionato in più di cento anni di storia della società. La prossima sarà la quattordicesima stagione in A. È orgoglioso delle origini contadine: con la stessa premura dei suoi avi, lui coltiva il talento. “L’Empoli ha dato calciatori alle squadre professionistiche di tutta Europa – fa notare – senza avere la capacità ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) “Siamo gente di campagna, ma questo per noi è un valore”. Il calcio di provincia che torna inA ha la faccia affaticata di Fabrizio Corsi, 61 anni ad agosto, empolese presidente. All’inizio dei Novanta ha assunto sia la direzione’azienda di famiglia, nel settore tessile, pelle in special modo, sia quella del cluba sua città. Da allora ha ottenuto seie sette promozioni nel massimo campionato in più di cento anni di storiaa società. La prossima sarà la quattordicesima stagione in A. È orgogliosoe origini contadine: con la stessa premura dei suoi avi, lui coltiva il talento. “L’ha dato calciatori alle squadre professionistiche di tutta Europa – fa notare – senza avere la capacità ...

