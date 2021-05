LA TUA STAMPANTE POTREBBE OFFRIRE UN ACCESSO ALLA TUA RETE | MEGLIO PROTEGGERSI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 7 maggio 2021) Le stampanti sono ancora un gateway comune utilizzato dagli hacker per entrare nelladomestica o aziendale. Una volta che i criminali informatici mettono le mani sulla tuae lo possono fare anche da remoto, possono creare grossi problemi … ecco alcuni esempi : Averea copie di tuoi documenti sensibili o riservati archiviati nella tuae poi ricattarti per non diffonderli Lanciare attacchi DDoS in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema informatico che fornisce un servizio ai client Iscrivervi a canali YouTube o altri siti per raggiungere obiettivi di marketing. Potresti partecipare a campagne pubblicitarie fornendo i tuoi dati senza saperlo Effettuare l’invio di lavori di stampa non autorizzati Penetrare nelle reti wifi che si trovano in prossimità della tua ...