La crisi è davvero profonda se nemmeno Conte riesce a raddrizzare i 5 Stelle (Di venerdì 7 maggio 2021) I grillini esordirono in Parlamento, quando erano ancora sulla cresta dell'onda, con una furiosa guerra degli scontrini: i gruppi parlamentari allora si lacerarono intorno ai pie' di lista e alle ricevute dei taxi. Poi continuarono a litigare perché, uno dopo l'altro, deputati e senatori si dimenticavano di versare alla Casaleggio & Associati la quota di iscrizione dovuta per contratto al momento della candidatura in Parlamento. I morosi scoperti vennero perlopiù espulsi ma questo non sconfisse l'evasione dall'obolo che continuò indisturbata.

