Kjaer: “Vogliamo battere la Juve e centrare la Champions. Donnarumma? Domenica non avrà problemi” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il difensore del Milan, Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV in vista del big match di Domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto una settimana impegnativa per quanto riguarda il lavoro fisico perché ora c’era il tempo per lavorare, per quanto riguarda la parte tattica abbiamo parlato e guardato un sacco di video. C’è ancora qualcosa da preparare, però la cosa più importante è la mentalità, l’atmosfera dentro lo spogliatoio, e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una partita bellissima da giocare. Come diciamo noi dentro lo spogliatoio si vince e si perde insieme, è la stessa cosa per loro. È stato un periodo dove ci sono stati vicini sempre. Da molto tempo i dirigenti sono sempre vicini alla squadra, che si vinca o che si perda: questo è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Il difensore del Milan, Simonè stato intervistato da Milan TV in vista del big match disera contro lantus all’Allianz Stadium. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto una settimana impegnativa per quanto riguarda il lavoro fisico perché ora c’era il tempo per lavorare, per quanto riguarda la parte tattica abbiamo parlato e guardato un sacco di video. C’è ancora qualcosa da preparare, però la cosa più importante è la mentalità, l’atmosfera dentro lo spogliatoio, e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una partita bellissima da giocare. Come diciamo noi dentro lo spogliatoio si vince e si perde insieme, è la stessa cosa per loro. È stato un periodo dove ci sono stati vicini sempre. Da molto tempo i dirigenti sono sempre vicini alla squadra, che si vinca o che si perda: questo è ...

