Highlights e gol Lens-Lille 0-3 | Ligue 1 2020 2021 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights di Lens-Lille 0-3, match valido per la trentaseiesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Vittoria senza storia per la capolista del campionato francese che allunga ulteriormente sul Psg e gli mette pressione. In gol Burak Yilmaz con una doppietta: il primo su rigore, il secondo con una cannonata dalla distanza, poi il tris di David nella ripresa. In alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

