Grey’s Anatomy, un addio dietro l’altro: se un Derek Sheperd torna, un Jackson Avery va (Di venerdì 7 maggio 2021) Se un Derek Sheperd torna – anche solo come visione celestiale, in qualunque modo vogliate interpretare questa frase -, un Jackson Avery va. Ebbene sì, dopo il traumatico addio a Andrew De Luca e Alex Karev, è tempo di salutare un altro dei protagonisti di Grey’s Anatomy. E sì, abbiamo iniziato così, in medias res, perché questa è esattamente la modalità di narrazione adottata dagli autori del medical drama più longevo di sempre: lo shock improvviso, riversare tutto sullo spettatore quando meno se lo aspetta. Tutto cambia in un battito di ciglia: esplode una bomba in ospedale, cade un aereo, un uomo spara al primario. E cambia tutto. C’è chi parte e chi muore. Shonda Rhimes ci ha abituati a dire addio, ci ha insegnato ad apprezzare ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 maggio 2021) Se un– anche solo come visione celestiale, in qualunque modo vogliate interpretare questa frase -, unva. Ebbene sì, dopo il traumaticoa Andrew De Luca e Alex Karev, è tempo di salutare un altro dei protagonisti di. E sì, abbiamo iniziato così, in medias res, perché questa è esattamente la modalità di narrazione adottata dagli autori del medical drama più longevo di sempre: lo shock improvviso, riversare tutto sullo spettatore quando meno se lo aspetta. Tutto cambia in un battito di ciglia: esplode una bomba in ospedale, cade un aereo, un uomo spara al primario. E cambia tutto. C’è chi parte e chi muore. Shonda Rhimes ci ha abituati a dire, ci ha insegnato ad apprezzare ...

