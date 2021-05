FIA F3: al via la stagione 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Al Montmelo, la F1 sarà accompagnata anche dalla FIA F3, che qui inizierà la stagione 2021. La categoria “entry level” della massima formula si presenta a ranghi completi, per un’annata che si prospetta assai interessante. Il parterre di piloti è il solito misto tra debuttanti e nomi già editi, e anche il calendario propone alcune novità degne di nota. Questo articolo è una mini guida per l’annata che sta per iniziare, con un occhio di riguardo per gli attori protagonisti di questa opera teatrale a quattro ruote. FIA F3: chi sono i piloti al via nel 2021? All’appello manca il campione in carica, Oscar Piastri, che quest’anno farà il “salto” in Formula 2. Ma alcuni dei suoi “vecchi” avversari restano, pronti a mettere le mani sulla corona iridata. Logan Sargeant, tra i rivali più insidiosi di Piastri, torna in pista con un accordo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Al Montmelo, la F1 sarà accompagnata anche dalla FIA F3, che qui inizierà la. La categoria “entry level” della massima formula si presenta a ranghi completi, per un’annata che si prospetta assai interessante. Il parterre di piloti è il solito misto tra debuttanti e nomi già editi, e anche il calendario propone alcune novità degne di nota. Questo articolo è una mini guida per l’annata che sta per iniziare, con un occhio di riguardo per gli attori protagonisti di questa opera teatrale a quattro ruote. FIA F3: chi sono i piloti al via nel? All’appello manca il campione in carica, Oscar Piastri, che quest’anno farà il “salto” in Formula 2. Ma alcuni dei suoi “vecchi” avversari restano, pronti a mettere le mani sulla corona iridata. Logan Sargeant, tra i rivali più insidiosi di Piastri, torna in pista con un accordo ...

FIa F3 2021: parte la nuova stagione Periodico Daily - Notizie

Formula 3 al via a Barcellona: Nannini pronto a scattare Scatta il mondiale Fia Formula 3 al Circuit de Barcelona-Catalunya. Il 17enne forlivese Matteo Nannini è reduce da una valida doppia sessione di test sul tracciato catalano tra Formula 3 e F.2 col suo ...

