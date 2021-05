Estate 2021, Rustignoli (Fiba): “Stabilimenti balneari pronti, nessun rincaro” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Noi stiamo già lavorando a pieno ritmo per l’Estate, anche se storicamente nelle diverse zone d’Italia ci sono date diverse per l’apertura della stagione. Abbiamo preparato le spiagge e stiamo procedendo a montare tutta l’attrezzatura degli impianti. Le regole? I clienti devono sapere che saranno quelle dell’anno scorso, i protocolli sono stati confermati e stiamo prevedendo tutto per garantire il distanziamento ed evitare gli assembramenti. Siamo ottimisti, i prossimi mesi a livello turistico possono essere leva per fare ripartire il settore e il Paese”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti, la federazione di categoria delle imprese balneari, sulla prossima Estate 2021. Sicurezza la parola d’ordine anche per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Noi stiamo già lavorando a pieno ritmo per l’, anche se storicamente nelle diverse zone d’Italia ci sono date diverse per l’apertura della stagione. Abbiamo preparato le spiagge e stiamo procedendo a montare tutta l’attrezzatura degli impianti. Le regole? I clienti devono sapere che saranno quelle dell’anno scorso, i protocolli sono stati confermati e stiamo prevedendo tutto per garantire il distanziamento ed evitare gli assembramenti. Siamo ottimisti, i prossimi mesi a livello turistico possono essere leva per fare ripartire il settore e il Paese”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Maurizio, presidente diConfesercenti, la federazione di categoria delle imprese, sulla prossima. Sicurezza la parola d’ordine anche per il ...

