Emis Killa contro il politicamente corretto: “Se ti mettono le mani addosso e reagisci spera sia bianco ed etero” (Di sabato 8 maggio 2021) In queste settimane si parla tanto di “politicamente corretto” (anche dopo la polemica su Pio e Amedeo e Biancaneve) e ieri è intervenuto sull’argomento anche Emis Killa. “Sto politicamente corretto ha rotto il ca. Non ci si può sentire offesi per qualsiasi cosa. Di sto passo va a finire che se uno stronzo ti mette le mani addosso e reagisci devi sperare che sia italiano, etero e atletico se no sei razzista, omofobo o “bullo”. In tutto ciò rimuovono contenuti e immagini dai cartoni con accuse quali “baci non consensuali”, però a catechismo ti raccontano di una vergine Maria che viene ingravidata a sua insaputa dallo spirito “santo” e tutto fila liscio ugualmente. Ma andate a ca***e e ... Leggi su biccy (Di sabato 8 maggio 2021) In queste settimane si parla tanto di “” (anche dopo la polemica su Pio e Amedeo e Biancaneve) e ieri è intervenuto sull’argomento anche. “Stoha rotto il ca. Non ci si può sentire offesi per qualsiasi cosa. Di sto passo va a finire che se uno stronzo ti mette ledevire che sia italiano,e atletico se no sei razzista, omofobo o “bullo”. In tutto ciò rimuovono contenuti e immagini dai cartoni con accuse quali “baci non consensuali”, però a catechismo ti raccontano di una vergine Maria che viene ingravidata a sua insaputa dallo spirito “santo” e tutto fila liscio ugualmente. Ma andate a ca***e e ...

