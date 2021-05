Di Maio: “Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è tornato sul tema del coprifuoco, individuando il 16 maggio come “data auspicabile” per superare la limitazione oraria alla circolazione. Il ministro M5S si è anche espresso sui rapporti nel centrodestra, sulla questione del Ddl Zan e sul proprio futuro politico. Durante il suo intervento a L’Aria che tira su La 7, l’ex capo politico M5S ha dichiarato che il 16 maggio “credo che sia una data auspicabile per superare il coprifuoco” in Italia, ma “non è un liberi tutti“. Per Di Maio, bisogna fare in modo di superare il coprifuoco “come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo“, ha aggiunto Di ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, è tornato sul tema del, individuando il 16come “” perla limitazione oraria alla circolazione. Il ministro M5S si è anche espresso sui rapporti nel centrodestra, sulla questione del Ddl Zan e sul proprio futuro politico. Durante il suo intervento a L’Aria che tira su La 7, l’ex capo politico M5S ha dichiarato che il 16“credo che sia unaperil” in Italia, ma “non è un liberi tutti“. Per Di, bisogna fare in modo diil“come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo“, ha aggiunto Di ...

