Dalle rive del Po parte un Giro pieno di punti interrogativi

Il Giro d'Italia 2020 è finito poco più di sei mesi fa ed eccoci già qui a Torino pronti per la 104esima edizione della corsa rosa che prenderà il via domani – 8 maggio – dal capoluogo sabaudo. Il disegno del percorso riflette la difficile situazione del Paese, lacerato da una pandemia, che ha acuito le già profonde differenze tra Nord e Sud. Saranno, infatti, ben 14 le tappe settentrionali con una sola puntata nel mezzogiorno nella Foggia – Guardia Sanframondi, ottava frazione in programma sabato 15 maggio 2021. Per il secondo anno consecutivo, sarà ignorato il litorale tirrenico. Dante Alighieri, di cui ricorre nel 2021 il 700esimo anniversario della morte, sarà ricordato con un passaggio attraverso la sua Firenze nella dodicesima tappa, da Siena a Bagno di Romagna, e con la successiva Ravenna – Verona, che ripercorrerà all'incontrario le due principali sedi del suo ...

