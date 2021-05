(Di venerdì 7 maggio 2021) Laè la prima nave della compagnia italiana a riprendere a operare nel 2021 alla Spezia . L'ammiraglia, proveniente da Civitavecchia, è arrivata in porto stamattina,dai ...

Advertising

NazioneLaSpezia : Costa Smeralda, il ritorno delle crociere - NazioneLaSpezia : Costa Smeralda accolta dai giochi d'acqua, tornano le crociere - qn_lanazione : Costa Smeralda accolta dai giochi d'acqua, tornano le crociere #LaSpezia / FOTO - ttgitalia : Costa Smeralda riparte da Savona. A bordo le agenzie Welcome Travel Group @costacrociere - ItalianCruiseD : RT @AdSPMLO: Stamani Festa alla #Spezia per l’arrivo della Costa Smeralda, che segna la ripartenza del settore crociere ?? Grazie ai Rimor… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Smeralda

... la Seaside " che affianca la Msc Grandiosa, praticamente l'unica nave ad avere navigato a livello globale dalla scorsa estate " e il ritorno dicon la. Un tentativo di riconquista ..., il ritorno delle ...La Spezia, un atteso ritorno. Il sindaco Peracchini: "Un segnale importante di una partenza vera per la città e per tutta la Liguria" ...A bordo della città galleggiante: come sono cambiate le aspettative dei clienti, dalle perplessità superate su mascherina e tampone alla nuova socialità ...