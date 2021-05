Cosa c’è dietro l’ennesima sparatoria contro pescherecci italiani in Libia (Di venerdì 7 maggio 2021) Due episodi ravvicinati in grado di far ritornare repentinamente con la mente a quanto accaduto tra settembre e dicembre, quando cioè gli equipaggi di due pescherecci italiani sono stati sequestrati dalle milizie di Khalifa Haftar in Libia. Tra il 2 e il 3 maggio, sempre nella zona controllata dal generale della Cirenaica, altre motonavi con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 7 maggio 2021) Due episodi ravvicinati in grado di far ritornare repentinamente con la mente a quanto accaduto tra settembre e dicembre, quando cioè gli equipaggi di duesono stati sequestrati dalle milizie di Khalifa Haftar in. Tra il 2 e il 3 maggio, sempre nella zonallata dal generale della Cirenaica, altre motonavi con InsideOver.

Advertising

UlisseRai1 : La prima puntata di #Ulisse, andata in onda il 25/11/2000, era dedicata alla scoperta di una civiltà splendida: gli… - ilpost : Cosa c’è e cosa non c’è nel ddl Zan - NicolaPorro : Ci siamo concentrati sul #ddlZan e sulle polemica nella Rai. Ma c'è un non detto dietro quanto successo al concerto… - martyylinka : RT @omamma13: #prelemi con “speciali” perché 2 minuti fa sono entrata nell’hashtag a vedere che tipo di tweet c’erano e ho visto cosa hanno… - nature2324a : RT @omamma13: #prelemi con “speciali” perché 2 minuti fa sono entrata nell’hashtag a vedere che tipo di tweet c’erano e ho visto cosa hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Cosa c’è di sbagliato nella legge Zan? Nulla. Chi la critica ha altri obiettivi Sette del Corriere della Sera