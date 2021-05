Copasir, come cambiare la legge (in una settimana). Parla Ainis (Di venerdì 7 maggio 2021) Da maretta a maremoto. La tenuta del centrodestra e del governo Draghi è appesa al Copasir, il comitato Parlamentare di controllo degli 007. La sfida per la presidenza fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni si è trasformata in un duello giuridico in punta di fioretto. Tanto che sull’Aventino di FdI, auto-sospesasi dal comitato, si raduna ogni settimana un drappello di fior fior di giuristi. Per Michele Ainis, costituzionalista e componente dell’Agcom, esiste una sola via d’uscita dallo stallo. Ainis, da dove iniziamo? Dalla legge, per non sbagliare. La 124 sul comparto intelligence, che è applicativa di un principio costituzionale, la separazione dei poteri, e riconosce un ruolo di garanzia all’opposizione, affidandole la presidenza del comitato. Era il 2007. In questi quattordici anni ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) Da maretta a maremoto. La tenuta del centrodestra e del governo Draghi è appesa al, il comitatomentare di controllo degli 007. La sfida per la presidenza fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni si è trasformata in un duello giuridico in punta di fioretto. Tanto che sull’Aventino di FdI, auto-sospesasi dal comitato, si raduna ogniun drappello di fior fior di giuristi. Per Michele, costituzionalista e componente dell’Agcom, esiste una sola via d’uscita dallo stallo., da dove iniziamo? Dalla, per non sbagliare. La 124 sul comparto intelligence, che è applicativa di un principio costituzionale, la separazione dei poteri, e riconosce un ruolo di garanzia all’opposizione, affidandole la presidenza del comitato. Era il 2007. In questi quattordici anni ...

