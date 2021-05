Advertising

TV7Benevento : Chiellino (eAmbiente): 'Per la mobilità elettrica serve pianificare, uniformare e innovare'... - lifestyleblogit : Chiellino (eAmbiente): 'Per la mobilità elettrica serve pianificare, uniformare e innovare' - -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellino eAmbiente

Metro

... "se tutti gli italiani usassero Setai per stabilire l'impronta di carbonio dei prodotti alimentari, tutti sarebbero sensibilizzati all'acquisto", afferma Gabriella, presidente di...'Se tutti gli italiani usassero Setai per stabilire l'impronta di carbonio dei prodotti alimentari, tutti sarebbero sensibilizzati all'acquisto - afferma Gabriella, presidente di, ...(Adnkronos) - Mobilità elettrica: per farla decollare e affinché sia davvero sostenibile bisogna pianificare, puntare sulla tecnologia e ridurre l’impiego dei combustibili f ...(Adnkronos) - Quanto è sostenibile il cibo che compriamo? Da oggi è possibile scoprirlo grazie a Setai, un'applicazione che aiuta a migliorare le abitudini alimentari e a conoscere l'impatto ambiental ...