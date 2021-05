Campania, arrivano 100mila dosi di vaccino in più (Di venerdì 7 maggio 2021) Saranno oltre 200mila le dosi di vaccino che saranno fornite alla regione Campania. Il 5 maggio sono state consegnate 209.430 dosi di Pfizer. Ma saliranno oltre la soglia delle 215mila con i nuovi arrivi programmati per il 12 maggio. Queste fiale vanno ovviamente ad aggiungersi alle decine di migliaia di Astra Zeneca (la nuova consegna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Saranno oltre 200mila lediche saranno fornite alla regione. Il 5 maggio sono state consegnate 209.430di Pfizer. Ma saliranno oltre la soglia delle 215mila con i nuovi arrivi programmati per il 12 maggio. Queste fiale vanno ovviamente ad aggiungersi alle decine di migliaia di Astra Zeneca (la nuova consegna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

