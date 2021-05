Benevento | Parente attacca consigliere del M5S | “Dicano cosa hanno fatto in cinque anni”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le5 Stelle chetrovato il tempo per l’ennesima polemica, stavolta perché il Comune impiega 157 beneficiari del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività, dovrebbero usare le note stampa per spiegare cheloro pernel corso degli ultimi 5”. Inizia così una nota a firma delcomunale di Noi Campani, Renato. “Il sindaco – continua– viene accusato di ‘gongolare’ perché è tra i primi ad utilizzare questa nuova opportunità: stavolta però, la colpa di Mastella è aver avversato il provvedimento di sostegno che le, stavolta davvero gongolanti, ...