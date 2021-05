Ancora un femminicidio: guardia giurata uccide la moglie con cinque colpi di pistola (Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora una donna vittima del proprio marito. Questa volta è accaduto a Torino, dove un uomo – che lavora come guardia giurata – ha utilizzato la sua pistola per sparare alla propria moglie. cinque colpi esplosi a distanza ravvicinata, poi l’allarme lanciato dai vicini. Quando le forze dell’ordine sono arrivate all’interno dell’abitazione, hanno trovato la vittima in condizioni gravissime, mentre il marito era Ancora all’interno della casa. Gli agenti di Polizia hanno immediatamente posto in stato di fermo l’uomo e raccolto le testimonianze dei vicini. Ora si dovrà ricostruire la dinamica del femminicidio Torino femminicidio Torino, guardia giurata uccide la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)una donna vittima del proprio marito. Questa volta è accaduto a Torino, dove un uomo – che lavora come– ha utilizzato la suaper sparare alla propriaesplosi a distanza ravvicinata, poi l’allarme lanciato dai vicini. Quando le forze dell’ordine sono arrivate all’interno dell’abitazione, hanno trovato la vittima in condizioni gravissime, mentre il marito eraall’interno della casa. Gli agenti di Polizia hanno immediatamente posto in stato di fermo l’uomo e raccolto le testimonianze dei vicini. Ora si dovrà ricostruire la dinamica delTorinoTorino,la ...

