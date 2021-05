Agricoltore travolto e ucciso da palla fieno in Alto Adige

Advertising

Michahela : RT @UnioneSarda: #Italia - Travolto e ucciso da palla di fieno: muore un agricoltore - Idl3 : RT @UnioneSarda: #Italia - Travolto e ucciso da palla di fieno: muore un agricoltore - UnioneSarda : #Italia - Travolto e ucciso da palla di fieno: muore un agricoltore - EREpifania : Morti di lavoro Matera, agricoltore di 55 anni muore travolto dal trattore mentre lavora nel suo terreno… - rep_bari : Matera, agricoltore di 55 anni muore travolto dal trattore mentre lavora nel suo terreno [aggiornamento delle 20:04] -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltore travolto

Agenzia ANSA

Unha perso la vita in un incidente sul lavoro a Teodone, in val Pusteria. L'uomo, verso le ore 9, stava spostando grosse palle di fieno, quando è statoda una del peso di alcune ...Secondo la prima ricostruzione, l'era al lavoro in un terreno di sua proprietà, quando - per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri - è statodal trattore. ...Tragedia questa mattina a Teodone, in Val Pusteria. Un agricoltore, attorno alle 9, stava spostando grosse palle di fieno quando è stato travolto da una di queste, del peso di alcune centinaia di chil ...(ANSA) - BOLZANO, 07 MAG - Un agricoltore ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Teodone, in val Pusteria. L'uomo, verso le ore 9, stava spostando grosse palle di fieno, quando è stato travolto ...