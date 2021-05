Zinga sindaco di Roma? I grillini preparano lo sgambetto (Di giovedì 6 maggio 2021) L'attuale segretario dem, che i sondaggi danno come vincitore, teme la reazione dei preziosi alleati di governo, che potrebbero far cadere la maggioranza in consiglio regionale Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) L'attuale segretario dem, che i sondaggi danno come vincitore, teme la reazione dei preziosi alleati di governo, che potrebbero far cadere la maggioranza in consiglio regionale

