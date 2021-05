Advertising

flowofhappyness : Interpreti dei sogni/psicologi online? Sognato che correvo dal dentista con tutti i denti in mano che mi erano cadu… - hunter18349940 : RT @Luigi05599507: Qui si fa scopare a fondo su una sedia... - giggioxy : RT @Luigi05599507: Stamattina mi sono svegliato così... ho fatto giusto in tempo ad abbassare le mutande per non sporcare tutto, e ho sborr… - MarkRed80149545 : RT @Luigi05599507: Qui si fa scopare a fondo su una sedia... - Giorno_Varese : Una sedia a rotelle dai super poteri: ora i suoi ideatori lanciano un crowdfunding -

Ultime Notizie dalla rete : Una sedia

Il Giorno

Un progetto che nasce per darerisposta un problema molto concreto: "Di fattopersona con disabilità non si può muovere dallaa rotelle e ha sempre bisogno dell'intervento di altri per ...Per non parlare del video girato in caserma sempre dallo stesso Varriale con uno dei ragazzi bendato e legato ache ha fatto il giro del mondo. O la della presunta manomissione delle ...Una raccolta fondi per concretizzare l’innovativa sedie a ruote Avanchair nata dall’idea del saronnese Andrea Depalo. Un progetto che nasce per dare una risposta un problema molto concreto: "Di fatto ...SARONNO – La dotazione è semplice ed essenziale: un termometro digitale, carta e penna, una sedia a rotolle per chi ha difficoltà a muoversi ma soprattutto tanta gentilezza e disponibilità.