Un nuovo tentativo di diffamare Giulio Regeni (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla vigilia dell’apertura del processo sull’uccisione del ricercatore italiano è spuntato un video che ripropone tesi vicine al regime egiziano. Screditando Regeni, scagionando il Cairo e mettendo in pericolo la libertà accademica. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla vigilia dell’apertura del processo sull’uccisione del ricercatore italiano è spuntato un video che ripropone tesi vicine al regime egiziano. Screditando, scagionando il Cairo e mettendo in pericolo la libertà accademica. Leggi

