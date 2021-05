Ulisse-il piacere della scoperta | sapete quando è andata in onda la prima puntata? Non tutti lo ricordano

(Di giovedì 6 maggio 2021)-ilè il famosissimo programma di Alberto Angela, mainla? Siamo giunti al Mercoledì e, come ogni settimana che si rispetti, anche questa sera andrà inuna nuovadi “-il”. In concomitanza con la terzadi “Buongiorno mamma”, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

albertoangela : Ringrazio con piacere il Professor Alessandro Barbero per averci supportato con la sua consulenza storica nella rea… - UlisseRai1 : “Sei regine per Enrico VIII” è un omaggio alle donne, a #GigiProietti e al teatro. La puntata è su RaiPlay:… - arteletteratura : RT @UlisseRai1: Tracceremo un identikit di una civiltà scomparsa: gli Etruschi. Questo popolo è all’origine della nostra storia, rappresent… - Annamar23962276 : RT @UlisseRai1: Tracceremo un identikit di una civiltà scomparsa: gli Etruschi. Questo popolo è all’origine della nostra storia, rappresent… - EmyScanu : RT @UlisseRai1: Tracceremo un identikit di una civiltà scomparsa: gli Etruschi. Questo popolo è all’origine della nostra storia, rappresent… -

Ultime Notizie dalla rete : Ulisse piacere

Questa sera su Rai 1 torna ', ildella scoperta ' condotto da Alberto Angela. Al centro della terza puntata ci saranno gli Etruschi, le cui gesta sono narrate dai Greci e dai Romani. Questo affascinante popolo ha ...Etruschi, chi erano? In che periodo vivevano? Dove nasce la loro civiltà? La terza puntata di '" Ildella scoperta' è un viaggio nella civiltà degli Etruschi. Alberto Angela, infatti, ci condurrà tra Cerveteri e Vulci, passando per Tarquinia e Pyrgi. La puntata andrà in onda ...Dove è nato e dove ha vissuto Alberto Angela. I suoi viaggi più incredibili, le sue avventure e le volte che ha rischiato la vita ...Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela sulle riprese ammette: “E’ stata tosta”. E’ tornato Ulisse Il piacere della scoperta, programma di successo di Rai 1 che indaga storie, culture e tes ...