Scuola: Sasso, 'Letta da che parte sta sui precari? Pd rompa indugi e prenda posizione' (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "In queste settimane abbiamo assistito a prese di posizione sugli argomenti più svariati da parte del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta: dai diritti civili all'ambiente, dalla legge elettorale alla questione licenziamenti, dai temi etici al calcio. Assolutamente legittimo e opportuno che l'esponente principale di uno dei più importanti partiti italiani esprima il proprio pensiero su quanto accade quotidianamente. Ecco perché stride ancora di più il suo assordante silenzio sul futuro degli insegnanti precari della Scuola italiana. Su questo attendiamo fiduciosi una sua parola". Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. "Sono sicuro che l'onorevole Letta ha piena consapevolezza di quanto sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "In queste settimane abbiamo assistito a prese disugli argomenti più svariati dadel segretario del Partito Democratico, Enrico: dai diritti civili all'ambiente, dalla legge elettorale alla questione licenziamenti, dai temi etici al calcio. Assolutamente legittimo e opportuno che l'esponente principale di uno dei più importanti partiti italiani esprima il proprio pensiero su quanto accade quotidianamente. Ecco perché stride ancora di più il suo assordante silenzio sul futuro degli insegnantidellaitaliana. Su questo attendiamo fiduciosi una sua parola". Lo dichiara Rossano, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. "Sono sicuro che l'onorevoleha piena consapevolezza di quanto sia ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Sasso, 'Letta da che parte sta sui precari? Pd rompa indugi e prenda posizione'... - scuolainforma : Precari scuola, Sasso: ‘Da che parte sta Letta?’ - TV7Benevento : Scuola: sottosegretario Sasso, 'vogliamo incrementare fondi per sicurezza'... - TecnicaScuola : Vaccini scuola, si riparte. Floridia: si proceda rapidi. Sasso: ora test salivari -- - zazoomblog : Scuola: sottosegretario Sasso fondi messa in sicurezza aumenteranno per settembre - #Scuola: #sottosegretario… -