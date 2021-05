PlayStation Store | Sony verrà portata in causa per monopolio a sfavore dei giocatori – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Store

Multiplayer.it

...previsto per il 2021 (sempre in rapporto 88/12) sui giochi venduti da terzi su Microsoftper ... Parlando invece di altri dettagli, Wright ha affermato inoltre cheè la principale ...Non ci riferiamo ai videogiochi che vengono offerti all'interno di servizi comePlus , Games With Gold o la raccolta di Epic Games, ma a produzioni che nascono specificatamente ...Una causa legale negli Stati Uniti trascina Sony in tribunale accusando la compagnia di aver operato in regime di monopolio con il PlayStation Store.Una nuova causa sarà intentata contro Sony per pratiche monopolistiche con il PlayStation Store, attività che vanno a sfavorire i giocatori.. Sony dovrà presto affrontare una causa per difendere ...