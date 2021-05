Pierpaolo Pretelli scende in campo e difende Giulia Salemi: la frecciatina a Cecilia Rodriguez non passa inosservata (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo le parole di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi, la risposta di Pierpaolo Pretelli non si è fatta attendere. L’ex del Grande Fratello Vip ha lanciato una bella frecciatina alla fidanzata di Ignazio Moser. Pierpaolo Pretelli risponde a Cecilia Rodriguez Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se… Parla degli altri chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo le parole disu, la risposta dinon si è fatta attendere. L’ex del Grande Fratello Vip ha lanciato una bellaalla fidanzata di Ignazio Moser.risponde aParla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se… Parla degli altri chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Stasera ad #IsolaParty avremo Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi , la secchiona Sara Hafdoui e Pierpaolo Pretelli pr… - MediasetPlay : Pierpaolo Pretelli è prontissimo per i vostri tweet in collegamento con noi! Twittate con #ISOLAPARTY per interagi… - meneresto : RT @GiuliaAsco: Pierpaolo Pretelli: #prelemi - MondoTV241 : Pierpaolo Pretelli: Tweet al veleno per Zorzi e Cecilia? #pierpaolopretelli #tommasozorzi #ceciliarodriguez - Tatiana56881657 : RT @ludovicae3: PIERPAOLO PRETELLI ED ANDREA IANNONE PIENI AGRI STUFI HANNO ESONDATO COME UN FIUME CHE ESONDA (semicit.) #prelemi #piudonne… -