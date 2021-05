Picchiata e accoltellata in camera da letto, rogo per nascondere delitto (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Quando i vicini hanno dato l'allarme, dopo la macabra scoperta, si è pensato a una tragica fatalità, un incidente domestico. Nel giro di poco tempo, il caso di Ylenia Lombardo, 33 anni, tornata a San Paolo Belsito per lavoro pochi mesi fa, si è rivelato come l'ennesimo episodio di violenza contro le donne. Un femminicidio per il quale c'è un uomo già arrestato. Andrea Napolitano, 36 anni, già noto alle forze dell'ordine e in cura in un centro di igiene mentale a Nola, dopo le indagini dei carabinieri, è il destinatario di un provvedimento di fermo di pm per omicidio. La trentatrenne uccisa lo conosceva bene, e le voci della piccola comunità di San Paolo Belsito riferiscono di una relazione tra i due. La donna, nella ricostruzione degli inquirenti, gli ha aperto la porta della casa in cui abitava in via Ferdinando Scala. I due forse hanno litigato. Quello che è certo, perché ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Quando i vicini hanno dato l'allarme, dopo la macabra scoperta, si è pensato a una tragica fatalità, un incidente domestico. Nel giro di poco tempo, il caso di Ylenia Lombardo, 33 anni, tornata a San Paolo Belsito per lavoro pochi mesi fa, si è rivelato come l'ennesimo episodio di violenza contro le donne. Un femminicidio per il quale c'è un uomo già arrestato. Andrea Napolitano, 36 anni, già noto alle forze dell'ordine e in cura in un centro di igiene mentale a Nola, dopo le indagini dei carabinieri, è il destinatario di un provvedimento di fermo di pm per omicidio. La trentatrenne uccisa lo conosceva bene, e le voci della piccola comunità di San Paolo Belsito riferiscono di una relazione tra i due. La donna, nella ricostruzione degli inquirenti, gli ha aperto la porta della casa in cui abitava in via Ferdinando Scala. I due forse hanno litigato. Quello che è certo, perché ...

