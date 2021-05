Mingo presenta il cortometraggio realizzato con l' associazione Vinci con Noi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nell'intervista esclusivaDe Pasqualeil protagonista del"Mica scemo" e la bellezza straordinaria dei ragazzi autistici.De Pasquale è Pin nel“Mica scemo”: un lavoro per aiutare le persone autistiche su Notizie.it.

Nella quattordicesima Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, l'associazione barese "Vinci Con Noi" presenta il cortometraggio "Mica scemo", con l'attore Mingo de Pasquale. Si tratta di una delle prime volte nelle quali il tema dell'autismo viene sviluppato dal punto di vista degli adulti.